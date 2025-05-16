T.C. KUŞADASI 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı: E.62854661-2023/812-Ceza Dava Dosyası



Mahkememizin 27/03/2025 tarih ve 2023/812 Esas, 2025/264Karar sayılı kararı ile Sanık Mehmet Civelek'in (Mustafa ve Gülistan oğlu 20/07/1988 d.lu, İzmir nüfusuna kayıtlı, ( TC Kimlik No: 23527304376) açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş bu sebeple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Sanık hakkında Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan (10 ay hapis cezası (erteli-1 yıl denetim süresi belirlenmesi) ve 80 TL adli para cezası) cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Mahkeme gerekçeli kararının işbu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ya da zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzim edilmek ve hakim tarafından tasdik olunmak suretiyle veyahut mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne vereceği bir dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi nezdinde İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği, süresinde istinaf edilmemesi halinde kararın kesinleşeceği, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğ olunur.

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