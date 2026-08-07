İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı olarak 'rüşvet' ve 'irtikap' suçlarına ilişkin operasyon düzenlendi. DHA'nın aktardığına göre, tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, Aydın ve Antalya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

TEZCAN'IN KIZI VE DAMADI HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar’ın da olduğu öğrenildi.

ESKİ BAŞKAN YARDIMICISI VE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DE ARALARINDA

Yapılan incelemeler sonucunda "soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin makul şüphe oluştuğu" kaydedildi.

Gözaltı kararı alınan isimler arasında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, eski Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, firma sahipleri, mimar ve teknikerlerin bulunduğu öğrenildi.