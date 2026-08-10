İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturmada, tanık beyanları, şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri, HTS kayıtları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda hesap hareketleri incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ş.K.Ş., eski Belediye Başkan Yardımcısı O.T., Zabıta Müdürü E.D. ile bazı iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin bulunduğu şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 7 Ağustos’ta İzmir, Aydın ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aynı kapsamda, CHP’den Yeni Parti’ye geçen Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın damadı avukat U.Y. ile kızı avukat E.T.Y.’nin bürosunda da arama yapıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.