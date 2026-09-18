Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışından ilçeye kaçak yollarla ünlü markalara ait kozmetik ürünler getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, Soğucak Mahallesi’nde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.
BİNLERCE ÜRÜN YAKALANDI
Operasyonda T.V. (44) gözaltına alınırken, şüphelinin ikametinde ve aracında arama yapıldı.
Aramalarda;
- Bin 571 parfüm
- 420 vücut losyonu
- 70 deodorant
- 35 vücut kremi
olmak üzere toplam 2 bin 96 kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçak kozmetik ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan T.V.’nin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.