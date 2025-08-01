Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tatil yapan iki kadın turist, gündüz saatlerinde yolda yürürken tacize uğradı. Bir şahsın kadını elle taciz edip ardından koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, caddede amaçsızca yürüyen bir erkeğin, karşıdan gelen iki kadın turisti hedef aldığı, içlerinden birini elle taciz ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.
TACİZ SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Taciz anı bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tepki çekti. Kullanıcılar, olayın aydınlatılması ve şahsın yakalanması için çağrıda bulundu.
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü, kamera kayıtlarının incelendiğini ve şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.