Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, Kuşadası Şoför Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi'ne jandarma ve polis ekiplerince ortak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında Kooperatif Başkanı Hüsnü Öten gözaltına alındı.
Soruşturmanın, kooperatif bünyesinde belgesiz ve makbuzsuz ekspertiz ücreti tahsil edildiği ve görev yetkilerinin kişisel çıkar amacıyla kullanıldığı yönündeki şikayetler üzerine başlatıldığı ifade edildi. Süreç kapsamında Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından denetimler yapıldı. Denetimlerin ardından, incelenmek üzere kurumda bulunan bilgisayar ve dosyalara el konuldu.
Gözaltına alınan Hüsnü Öten'in İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.