Olay, saat 15.00 sıralarında Karaova Mahallesi Sahil Siteleri’nde meydana geldi. Plajda denize giren vatandaşlar, kıyıda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kıyıda bulunan erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
CESET KAYIP İŞ İNSANINA AİT
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin önceki gün Sisam Adası’ndan Kuşadası’na dönerken yattan denize düşerek kaybolan iş insanı Rıza Muslu’ya ait olduğu tespit edildi.
Denize düşmesinin ardından kendisinden haber alınamayan Muslu’nun cansız bedeninin kıyıya vurduğu belirlendi.
Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Rıza Muslu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Kuşadası Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.