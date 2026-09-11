Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sisam Adası’na göçmen kaçırdığı belirlenen şüpheliler takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda A.A. (46) ve M.N.J. (51) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Soruşturma derinleştirildi Polis ekipleri, soruşturmayı genişleterek olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen yeni şüphelilerin peşine düştü. Dün düzenlenen operasyonla Y.T. (36), K.G. (49), C.Ç. (22) ve H.B.Ü. (41) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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