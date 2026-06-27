Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uzun yıllar belediye başkanlığı görevinde bulunan Engin Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir çoklu organ yetmezliği nedeniyle özel bir sağlık kuruluşunda tedavi altında bulunan 78 yaşındaki Berberoğlu’nun akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Kuşadası’nda iki dönem belediye başkanlığı yapan Berberoğlu’nun vefat haberi, ailesi, yakın çevresi ve ilçe sakinleri arasında üzüntüyle karşılandı.
Kent yönetiminde uzun yıllar görev alan ve ilçenin gelişim sürecinde önemli çalışmalara imza atan Berberoğlu için cenaze töreninin pazartesi günü düzenleneceği bildirildi.
Engin Berberoğlu’nun cenazesi, öğle namazının ardından Hanım Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Adalızade Mezarlığı’nda toprağa verilecek.