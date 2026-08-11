İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 17 kişi hakkında sulh ceza hâkimliğince verilen karar açıklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol l'un da arasında bulunduğu 14 kişi tutuklandı. Biri ev hapsi şeklinde olmak üzere 3 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. 4 gün önce Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol, bazı firma sahipleri, mimar ve teknikerlerin bulunduğu 22 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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