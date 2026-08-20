Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan trafik kavgası, yeni yürürlüğe giren ceza düzenlemeleriyle birlikte dikkat çekti. Avusturya plakalı otomobil sürücüsü, minibüsün önünü keserek aracından inmiş ve şoföre yönelik küfürler savurmuştu. Olay, otogarın karşısındaki kapalı pazar yeri durağında yaşandı.

İddiaya göre sürücü, minibüsün duraktaki yolcuları almak üzere yanaşmaya çalışırken önünü kesti. Aracından inen gurbetçi vatandaş, şoföre yönelik hakaretlerde bulundu. Minibüsteki yolcular gerginlik ve panik yaşarken, şoför aracından inmedi. Çevredekilerin ikna etmesinin ardından sürücü olay yerinden uzaklaştı.

YENİ KANUNA GÖRE 60 GÜN EHLİYET YASAGI

Bu tür eylemler, 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında ağır yaptırımlara tabi. Yeni düzenleme, trafik güvenliğini tehlikeye atan magandalara karşı caydırıcı cezalar öngörüyor.

Kanuna göre, "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" eylemi, toplam 180 bin lira trafik idari para cezasını beraberinde getiriyor. Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten menediliyor ve sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle geçici olarak el konuluyor.

Yasal düzenlemeyle trafikteki şiddet ve saldırı olaylarında azalma hedeflenirken, Kuşadası'ndaki olay yeni kuralların ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.