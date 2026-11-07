Aydın’ın Kuşadası ilçesi Yaylaköy Mahallesi’nde bir iş yerine ait mobilya deposunda saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler, bambu malzemelerin de bulunduğu depoyu kısa sürede sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kuşadası-Söke yolu trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısmen kontrol altına alındı. Depoda büyük çapta hasara neden olan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

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