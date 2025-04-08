İstanbul Kadıköy’de bulunan ve 3. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescillenen tarihi Kuşdili Çayırı yapılaşmaya açılıyor. 45 dönümlük alanda beş katlı yapılar ile yeraltı otoparkı inşası için imar planı değişikliği yapıldı. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu konuyu TBMM gündemine getirdi.

İDARE MAHKEMESİ İPTAL ETTİ

Rızvanoğlu önerge vererek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a şu soruları yöneltti:

- Kuşdili Çayırı’nda planlanan yapılaşma ve yeraltı otopark projesine ilişkin süreç hangi aşamadadır? İmar planı değişiklikleri hangi gerekçe ile yapıldı?

- Plan kararları mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen, Bakanlığınızca kararın istinafa taşınma gerekçesi nedir?

- Kadıköy’de yapı yoğunluğunun yüksek olduğu dikkate alındığında, imar planı değişikliklerinin bölgenin nüfus yoğunluğuna ve hava kalitesine etkileri değerlendirilmiş midir?

- Bu alanın taşkın riski taşıdığı ortaya koyulmuşken, inşaata izin verilmesi hangi teknik, jeolojik veya çevresel gerekçelere dayandırılmaktadır? ÇED raporu var?

- Kuşdili Çayırı’ndaki yapılaşma projesi halk sağlığı açısından herhangi bir bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmuş mudur? Alandaki inşa faaliyetlerinin hava kirliliği üzerindeki etki analiz yapılmış mıdır?

- Bu projeye karşı çıkan meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların talepleri doğrultusunda, Bakanlığınız tarafından yeniden değerlendirme yapılacak mıdır?

Kadıköy için oksijen adası

Evrim Rızvanoğlu, bilimsel raporların Kuşdili Çayırı’nın bulunduğu bölgenin taşkın riski taşıyan bir dere yatağında olduğunu gösterdiğini belirterek, şunları söyledi: “Kent merkezinde korunabilmiş ender kamusal yeşil alanlardan biridir. Şehir ekosistemi, çevresel denge ve toplumsal yaşam açısından önemli bir değer taşımaktadır ve Kadıköy için oksijen adasıdır.”