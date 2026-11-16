Doğa dünyasının en yetenekli mimarları olarak bilinen Sosyal Dokumacı (Sociable Weaver) kuşları, inşa ettikleri devasa yuvalarla görenleri hayrete düşürüyor.

Bu kuşlar, ağaçların tepesine ve telefon direkleri gibi yüksek yapılara kalıcı dev yuvalar kuruyor.

Kuş dünyasının en büyük yapıları olarak kabul ediliyor

Bilinen tüm kuş türleri arasında inşa edilen en büyük yuvalar olma özelliğini taşıyan bu yapılar, sıradan bir kuş yuvasından çok çok katlı bir apartmanı andırıyor.

İnce dallar ve kuru otların büyük bir titizlikle örülmesiyle oluşturulan bu dev kompleksler, yıllarca bozulmadan ayakta kalabiliyor.

Yüzlerce aile nesiller boyu birlikte yaşıyor

Bu sıra dışı yuvaların en dikkat çeken özelliği ise kapasitesi ve toplumsal yaşam düzeni. Tek bir devasa yapı, aynı anda yüzden fazla kuş çiftine ev sahipliği yapabilecek büyüklüğe ulaşıyor.

Yuva içindeki farklı odacıklarda, aynı ailenin birden fazla nesli bir arada yaşamını sürdürüyor.