Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Banda şehrinde hava sıcaklığı 48 santigrat dereceyi geçti. İklim araştırmacısı Maximiliano Herrera'nın verilerine göre Banda, 2026 yılı içerisinde birkaç kez küresel ölçekte en yüksek sıcaklığın ölçüldüğü yer olarak kayıtlara geçti.

ÇALIŞMA SAATLERİ ŞAFAK ÖNCESİNE ÇEKİLDİ

Sıcaklığın sabah saatlerinde 30 derece seviyelerinde seyrettiği kentte pazarcılar, hamallar ve işçiler mesailerini sabah 04.00'te başlatıyor. Çalışanlar, ölümcül risk oluşturan öğle saatlerinden önce işlerini tamamlamayı hedefliyor.

Elektrik kesintileri nedeniyle tavan vantilatörlerinin çalışmadığı ve konut içi sıcaklıkların yükseldiği kentte halk, gölgelik alanlarda bekleyerek ve hareket imkanını kısıtlayarak korunmaya çalışıyor.

YABAN HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sıcak hava dalgası ve dehidrasyon nedeniyle kuşların düştüğü bildirildi. Doğa koruyucusu Shobharam Kashyap ve beraberindeki gönüllü grubu, kuşların su ihtiyacını karşılaması amacıyla şehir genelinde 15 binden fazla yapay kuş yuvası kurdu ve belirli noktalara su dolu kil kaplar yerleştirdi.

GECE SICAKLIKLARI HASTANELERDEKİ YOĞUNLUĞU ARTIRIYOR

Binaların gün boyu biriktirdiği ısıyı gece saatlerinde de yaymaya devam etmesi nedeniyle kent sakinleri sokaklarda ve tren istasyonu peronlarında konaklıyor. Gece saatlerinde sıcaklığın düşmemesi nedeniyle hastanelerde sıcak çarpması ve ağır dehidrasyon vakalarında artış yaşanıyor.

Yerel makamlar krizle mücadele kapsamında serinleme merkezleri oluşturdu, rehidrasyon paketleri dağıttı ve sağlık kuruluşlarını teyakkuza geçirdi. İklim bilimci Abhiyant Tiwari, bölgedeki sıcaklık artışının şiddeti, süresi ve etkilediği nüfus bakımından yükseliş trendinde olduğunu belirtti.