Kuş beslemek Türkiye'de resmen bir kültür. Özellikle ekmek ve simit atmak neredeyse günlük bir rutin. Ancak bu yaygın davranış yarardan çok kuşlara zarar veriyor.

Ekmek, kuşların ihtiyaç duyduğu protein, mineral ve vitaminleri sağlamadığı gibi üstelik kuşlar için zararlı maddeler içerebiliyor.

Ekmek kırıntılarıyla beslenen kuşlar, zamanla kondisyonlarını kaybettiğinden avcıların hedefi haline gelir. Kuşları Koruma Birliği'ne (LPO) göre de ekmekle beslenen kuşların kemikleri zayıflar ve tüylerinin kalitesi düşer, bu da onların uçuş kabiliyetlerini olumsuz yönde etkiler.

Genel olarak kuşlara işlenmiş ürünler verilmemelidir, çünkü bu tür yiyecekler genellikle aşırı tuzlu, tatlı ve koruyucu madde bakımından zengindir. Kuşların metabolizması, bu tür besinleri sindiremez ve bu durum sağlıklarını olumsuz etkileyebilir.

İşte kuşlara verilebilecek bazı sağlıklı ve uygun besinler:

Tohumlar ve Fındıklar: Çeşitli kuşlar, özellikle kuş yemliklerinde sunulan ayçekirdeği, kabak çekirdeği, ceviz ve fındık gibi tohumları tercih eder. Bu besinler, kuşların enerji ihtiyacını karşılamak için idealdir.

Meyveler: Kuşlar için taze meyveler de iyi bir besin kaynağıdır. Elma, armut, üzüm ve nar gibi meyveler, kuşlar için sağlıklı ve besleyicidir. Ancak, meyve çekirdekleri konusunda dikkatli olunmalı, bazı meyve çekirdekleri kuşlar için zararlı olabilir.

Yumurta: Haşlanmış yumurta, kuşlar için mükemmel bir protein kaynağıdır.

Taze Sebzeler: Kışın sebzeler de kuşlar için faydalıdır. Havuç, brokoli, lahana gibi sebzeler taze olarak sunulabilir. Sebzeler, vitamin ve mineral takviyesi sağlar.

Özel Kuş Yemleri: Kışın kuş yemliklerinde, kuşların ihtiyaçlarına uygun özel karışımlar da sunulabilir. Bu yemler, genellikle yüksek enerji içeriğine sahip, kuşların kış boyunca güç kazanmalarına yardımcı olur.