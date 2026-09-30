Her yıl göç dönemlerinde milyonlarca kuş ABD üzerinden uzun mesafeler kat ediyor. Gece yolculuk yapan kuşların şehirlerdeki yoğun yapay ışıklardan etkilenmesi üzerine bazı kentlerde yüksek binaların aydınlatmalarını azaltmaya yönelik programlar uygulanmaya başladı.

GÖKDELENLERİN IŞIKLARINI SÖNDÜRÜYORLAR

“Lights Out” adı verilen uygulama kapsamında göç güzergâhlarındaki şehirlerde bulunan yüksek binaların gereksiz ışıkları belirli saatlerde kapatılıyor. Özellikle kuş göçünün yoğunlaştığı dönemlerde gece boyunca açık kalan dekoratif ve iç mekân aydınlatmalarının azaltılması amaçlanıyor.

KUŞLAR NEDEN BİNALARA ÇARPIYOR?

Gece göç eden kuşlar yönlerini belirlerken doğal ışık kaynaklarından yararlanıyor. Şehirlerdeki yoğun yapay aydınlatma ise kuşların yönlerini şaşırmasına ve ışıklı yapıların çevresinde hareket etmesine neden olabiliyor. Bu durum özellikle cam yüzeylere sahip yüksek binaların bulunduğu bölgelerde çarpışma riskini artırıyor.

GÖÇ DÖNEMLERİNDE UYGULANIYOR

Işıkların kapatılması yıl boyunca bütün şehri karanlıkta bırakmak anlamına gelmiyor. Uygulama, kuşların yoğun olarak göç ettiği belirli dönemlere ve gereksiz bina aydınlatmalarına odaklanıyor. Yüksek yapılardan ışıklarını azaltmaları veya tamamen söndürmeleri isteniyor.

Gereksiz aydınlatmanın azaltılmasıyla gece göç eden kuşların şehirlerdeki güçlü ışık kaynaklarına yönelmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece kuşların gökdelenlerin çevresinde toplanması ve binaların cam yüzeylerine çarpması riskinin azaltılması amaçlanıyor.

BİRDEN FAZLA ŞEHİRDE UYGULANIYOR

“Lights Out” programları ABD’nin farklı şehirlerinde göç dönemlerine göre uygulanıyor. Bina sahipleri ve yöneticilerinden belirlenen dönemlerde gereksiz aydınlatmaları kapatmaları istenirken, uygulamanın temel hedefini gece göç eden kuşların şehirlerden daha güvenli şekilde geçmesi oluşturuyor.