Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'nun, “halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep ve bölge farkına dayanarak alenen aşağılama” ile “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ve iftira” suçlamalarıyla 9 yıla kadar hapsi istendi.

NTV'de yer alan habere göre soruşturmada, müftünün 2014 yılında kadınları aşağılayan paylaşımları ile dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açıklamaları da dosyaya eklendi.

Mehmetalioğlu’nun önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, tepki çeken paylaşım sonrası Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatırken, müftünün görev yeri Çatalca’dan Kocaeli’ye vaiz olarak değiştirildi. Mehmetalioğlu, yeni görev yerini sosyal medya hesabından duyurdu.

SOKAĞIN İSMİ 'VOLKAN KONAK'

Çatalca Belediyesi, müftüye tepki olarak ilçedeki Nar Sokak’ın ismini “Volkan Konak Sokağı” olarak değiştirmişti. Karar, müftülüğün hemen arkasında bulunan sokağın ismini Volkan Konak’la yaşatma amacıyla alınmıştı.