Kürsüden partililere seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, parti içi barışa gönderme olarak beyaz güvercin uçurmak istedi. Kılıçdaroğlu, eline aldığı güvercini gökyüzüne bırakmak istedi.

Ancak güvercin, Kılıçdaroğlu’nun elinden bir türlü uçmak istemedi.

Kanat çırpmasına rağmen havalanmayı reddeden ve Kılıçdaroğlu’nun eline tutunan kuş, sahnede zor ve komik anların yaşanmasına neden oldu.

Güvercin, uçmamakta direnirken Kılıçdaroğlu çareyi, güvercini korumasına devretmekte buldu.

Koruma güvercini tek hareketiyle gökyüzüne yolladı. Vatandaşlar ise “Kılıçdaroğlu bir kuşu bile uçuramadı” yorumu yaptı.