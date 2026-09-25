500'den fazla Airbus A321neo uçağında, gövde yapısının içindeki korozyon korumasını etkileyebilecek bir kalite sorunu tespit edildi. Sorundan hem teslim edilmiş hem de halen üretim aşamasında bulunan uçaklar etkileniyor.

Birçok A321neo operatörünü ilgilendiren sorun, Airbus tarafından müşterilere bildirildi. İlk olarak The Air Current tarafından, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırılarak gündeme getirilen kalite kusurunun, hem teslim edilmiş uçakları hem de üretim ve teslimat aşamasındaki uçakları kapsadığı belirtildi.

Gövdenin ön alt kısmındaki korumada sapma tespit edildi

Sorunun 500'den fazla Airbus A321neo'yu etkilediği belirtiliyor. Bunların yaklaşık 250'si, Avrupa, ABD ve Çin'deki Airbus tesislerinde farklı üretim aşamalarında bulunuyor. Teslim edilmeyi bekleyen uçaklar da bu kapsamda yer alıyor.

Bununla birlikte, mevcut bilgilere göre söz konusu kusur doğrudan bir güvenlik riski oluşturmuyor.

Airbus, The Air Current'a sorunu doğrularken, kusurun uçak yapılarında korozyona karşı yetersiz koruma uygulanmasına yol açan bir alt kademe tedarikçiden kaynaklandığını açıkladı.

Şirket, standart bakım çalışmaları sırasında A321 ailesindeki çok sayıda uçakta, gövdenin ön alt bölümünde bulunan destek kirişlerinin yüzey korumasında bir sapma tespit edildiğini belirtti.

A321neo teslimatlarında yeni gecikme riski

Airbus, üretimi devam eden uçaklarda gerekli düzeltmeleri uyguluyor, ancak sorun teslimattan önce giderilmezse, bazı uçaklarda teslimat öncesinde ek çalışmalar yapılması gerekebilecek.

Kusur giderilmiş olsa bile, etkilenen uçakların ilerleyen yıllarda ek denetim ve onarım süreçlerinden geçmesi bekleniyor.

Reuters'a konuşan bir kaynak ise müşterilerin, uçakların teslim edilmesinden önce onarım yapılmasını şart koşmadan tamamlanmış jetleri kabul etmeye devam ettiğini söyledi.

A321neo ailesindeki bu kalite sorunu, zaten gecikmeler yaşayan uçak teslimatları üzerindeki baskıyı artırabilir. Ancak The Air Current'ın aktardığına göre Airbus, mevcut durumda 2026 teslimat hedefini değiştirmeyi planlamıyor.