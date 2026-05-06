Gülistan Doku cinayeti dosyasında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Gazeteci Barış Terkoğlu, Sözcü TV canlı yayınında eski Vali Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’e ait siyah BMW marka otomobilin “cinayet mahalli” olduğuna dair güçlü iddiaları aktardı.

PLAKAYI AYNI BIRAKTILAR

Gizli tanık ifadeleri ve sanık yakınlarının beyanlarına göre Doku’nun bu aracın içinde kafasından vurularak öldürüldüğünü yineleyen Terkoğlu, “Bir arabanın içinde o kişinin kan örneğinin bulunması cinayetin kusursuz delilidir” dedi. Terkoğlu, Sonel’in oğlunun kullandığı aracın 2022’de İstanbul’da aranıp özellikle bulunan aynı model ve renkte bir araçla değiştirildiğini, plakanın ise aynı bırakıldığını hatırlattı. 6 yıl sonra soruşturma genişleyince polis İstanbul’da o aracı bulup el koydu. Otomobil, Çekmeköy’de koltuklarına kadar sökülerek detaylı incelemeye alındı ve DNA izleri arandı. Uzmanların “Baş bölgesi yaralanmalarında kanın temizlenmesi imkansızdır” görüşünü paylaşan Terkoğlu, araçtaki doku örnekleri ile aileden alınan DNA’ların Ankara’da karşılaştırıldığını söyledi. Alınan izlerden sonra parçalanan araç yeniden toplanarak eski haline getirildi ve adli emanete alındı. Uzmanlar aracın içindeki izlerin bulunma ihtimalini önlemek için benzer bir araçla değiştirildiğine inanıyor. Bu durumda araçta Gülistan’ın DNA izleri kesinleşirse cinayetin en büyük delili olacak

Vali Sonel, karada aramayı engellemiş!

Bu arada Gülistan Doku soruşturmasında tanık JAK (Jandarma Arama Kurtarma) görevlisi, baraja atılan bir şişe kapağının su yüzeyine çıkmasıyla zeminde balçık olmadığını saptadıklarını belirtti. Bu yöntemle cesedin gölde bulunmadığından emin olunduğunu ifade eden görevli, aramanın karada yapılmasını önerdiğini ancak Vali’nin gölet ısrarını sürdürdüğünü aktardı.