Şiddete başvurmak yerine kendince sinsi bir plan yapan soyguncu, Orlando'da bulunan lüks Tiffany&Co mağazasından 769.000 dolar (yaklaşık 28 milyon TL) değerinde mücevher çalmaya çalıştı.

Mağazaya girerek kendisini NBA takımı Orlando Magic'te oynayan bir basketbolcunun temsilcisi gibi tanıtan 32 yaşındaki Lawrence Gilder, bu şekilde pahalı mücevherlere erişim sağladı. Yerel basının aktardığına göre Gilder, 160.000 dolar ve 609.500 dolar değerinde iki küpe setiyle buradan kaçtı.

KENDİNİ ELE VERDİ

Orlando polisi kaçan Gilder'i, otoyolda yakalayarak gözaltına aldı ve polise direnmek suçundan tutukladı. Ancak çalıntı küpeler başlangıçta bulunamadığı için hırsızlık suçlaması getirilemedi...

Hapishanede bulunan Gilder, bir anda yetkililere "Midemde olanlar için suçlanacak mıyım?" diyerek kendisini ele verdi. Gilder'e yapılan vücut taramasında sindirim sisteminde yabancı cisimler (küpeler) tespit edildi.

Raporda, "Bu yabancı cisimlerin, soygunda çalınan Tiffany&Co küpeleri olduğu düşünülüyor ancak Gilder'in sisteminden çıktıktan sonra toplanarak doğrulanması gerekecek" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Orange County hapishanesinde bir polis memuru, Gilder'in "Keşke camdan atsaydım" dediğini duyduğunu belirtti. Colorado'da 48 ayrı tutuklama emri bulunan Gilder, birinci derece büyük hırsızlık ve maskeli soygun suçlamalarıyla karşı karşıya...