Tutanaklara göre, 14 Ekim’de Meclis Plan Bütçe Komisyonu’nda BİST Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, “Biz üzerimize düşeni yaptık” dedi ve 15 gün sonra tutuklandı. Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, “Biz Tera’da fonun alım tarafını derhal durdurduk” dedi, 27 gün sonra tutuklandı. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu da “Kanuna uygun davrandık, süreci izlememiz lazım” dedi, 27 gün sonra istifa etti. İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, “Bürokratları dinledik, hiç kimsenin kusuru yok, herkes işini mükemmel yapmış, sonra da mükemmel bir vurgun olmuş” dedi. Usta, bürokratları sıkıştırdıktan sonra haklarında işlem başlatıldığını söyledi.

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