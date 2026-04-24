KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/1408

KARAR NO : 2026/519

DAVALI : FATMA GÜNER - T.C. No: 15635254292

ADRES : 1-)Cumhuriyet Mah. Mercan Sk. No:53/1 Merkez/ KÜTAHYA

2-) 264 N NEWBRIDGE RDLEVITTOWN, NY 11756 9988 'dır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ/LEVITTOWN, NY

Davacılar Cemile Hırtlak ve Ahmet Aker tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizce 14/04/2026 tarih ve 2024/1408 Esas - 2026/519 Karar sayılı gerekçeli karar ile dosyamız karara çıkmış olup DAVANIN KISMEN KABULÜİLE; Davaya konu;

*Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mah. 4163 Ada 6 Parsel1.kat 9 nolu bağımsız bölüm sy.,

*Kütahya İli Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt Mah. bulunan 1921 Ada 209 Parsel,

*Kütahya ili Merkez İlçesi Yıldırım Beyazıt Mah. bulunan 1921 Ada 210 Parsel 2. Kat 3 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın, aynen taksim mümkün olmaması sebebiyle, UMUMA AÇIK ARTIRMA ŞEKLİNDE YAPILACAK SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, karar verilmiş olup;

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, diğer davalıtarafların yokluğunda,gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 21/04/2026

