T.C. KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/414 Esas

Davacılar Enis ÇAKIR, Hatice NASIR, Hüseyin ÇAKIR, Nazmiye ÇAKIR ile davalılar Hazine Ve Maliye Bakanlığı, Kütahya Belediye Başkanlığı arasında görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili davası nedeniyle;

Dava konusu tescil harici bırakılan yer kadastro paftasında ve imar planında yol olarak kalmakta olup, bu alan hakkında Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2024/414 Esas sayılı dosyası kapsamında 4721 sayılı TMK'nın 713/1. maddesine göre davacılar adına tapuya kayıt ve tescil talep edilmektedir.

Davaya konu yer, Kütahya Şehir Hastanesinin 130 metre kuzeydoğusunda ve Evliya Çelebi Mah. İlim Sk. No: 16 Merkez/ KÜTAHYA adresinde konumludur. Dava konusu yere komşu olan taşınmazlar ise tapuda Kütahya İli Merkez İlçesi Evliya Çelebi Mahallesine kain olup, dava konusu yerin kuzeyinde 623 ada 66 parsel sayılı taşınmaz, kuzeydoğusunda 623 ada 154 parsel sayılı taşınmaz, güneydoğusunda 623 ada 157 parsel sayılı taşınmaz, güneyinde 623 ada 201 parsel sayılı taşınmaz ve batısında ise imar yolu bulunmaktadır. Ayrıca dava konusu yer üzerinde 1 adet tescilsiz yapı mevcut olmakla, bu yapının bir kısmı 623 ada 66 parsel sayılı taşınmaz içerisinde kalmaktadır.

Dava konusu tescil harici bırakılan yer ile ilgisi ve alakası olanların veyahut TMK'nın 713. maddesindeki koşulların gerçekleşmediği yönünde itirazı bulunanların ilan tarihinden itibarın üç ay içerisinde Kütahya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/414 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde davaya konu yerin zilyedi adına tesciline karar verileceği hususları tüm ilgililere İHTAR VE İLAN olunur.13/02/2026

