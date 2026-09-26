KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Kütahya ili Merkez ilçesi

ESAS NO KÖY/MAH. ADA PARSEL DAVALILAR KAMULAŞTIRILACAK ALAN KAMULAŞTIRMA

BEDELİ 2026/444 Mecidiye 26 17 Süleyman Karapınar ve diğerleri 138,00 m2 5,932,375,74-TL 2026/446 Mecidiye 26 5 Fadik Durak ve diğerleri 125,45 m2 5.402.198,73-TL 2026/447 Mecidiye 26 6 İsmail Albayrak ve diğerleri 148,20m2 5.928.725,14-TL 2026/447 Mecidiye 26 21 İsmail Albayrak ve diğerleri 248,55 m2 5.654.932,74-TL

Davacı KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 20/11/2026 günü saat 10:05'tan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

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