KÜTAHYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Kütahya ili Merkez ilçesi
|ESAS NO
|KÖY/MAH.
|ADA
|PARSEL
|DAVALILAR
|KAMULAŞTIRILACAK ALAN
|KAMULAŞTIRMA
BEDELİ
|2026/444
|Mecidiye
|26
|17
|Süleyman Karapınar ve diğerleri
|138,00 m2
|5,932,375,74-TL
|2026/446
|Mecidiye
|26
|5
|Fadik Durak ve diğerleri
|125,45 m2
|5.402.198,73-TL
|2026/447
|Mecidiye
|26
|6
|İsmail Albayrak ve diğerleri
|148,20m2
|5.928.725,14-TL
|2026/447
|Mecidiye
|26
|21
|İsmail Albayrak ve diğerleri
|248,55 m2
|5.654.932,74-TL
Davacı KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI - kurum vekili tarafından mahkememizin yukarıda esas numaraları yazılı açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, kamulaştırılan taşınmazın malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı kuruma husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurum adına tescil edileceği, duruşmanın 20/11/2026 günü saat 10:05'tan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği TÜM DAVALILARA İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
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