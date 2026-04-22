KÜTAHYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İ L A N

T.C. KÜTAHYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/876 Esas

Kütahya ili, Merkez ilçesi, Kükürt mah/köy, 122 Cilt, 11 Aile sıra no, 18. sırada nüfusa kayıtlı06/10/1978 doğumlu 15/06/2022 tarihinde vefat eden müteveffa Mustafa ERTAŞ'ın mirası mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedilmiş olup, terekesinin tasfiyesi istenilmiş olmakla; Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

