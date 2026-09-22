Tavşanlı ilçesi Devekayası mevkiindeki özel bir şirkette gece bekçisi olarak çalışan Hikmet Uzuncan, 2 gün önce otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının çevrede yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi ve Uzuncan için kayıp ihbarında bulunuldu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada, Uzuncan’ın kaybolduğu gün otomobiliyle Tavşanlı-Kütahya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ayrıldığı belirlendi.

Bunun üzerine arama çalışmaları akaryakıt istasyonu ve çevresinde yoğunlaştırıldı. Ekipler, Şahmelek mevkiindeki ormanlık alanda Uzuncan’ın otomobilini tespit etti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Otomobilde yapılan kontrolde Hikmet Uzuncan’ın cansız bedeni bulundu. Jandarma ve savcılık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Uzuncan’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Uzuncan’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.