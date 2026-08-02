Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 8’inci kilometresindeki Kayıköy Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı istikametinden Kütahya yönüne seyir halinde olan Mustafa E. yönetimindeki 35 APV 346 plakalı otomobil ile kavşaktan Tavşanlı yönüne dönüş yapan Osman Y. idaresindeki 43 PD 107 plakalı otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri savrularak karşı şeride geçti.

ARAÇLARDAN BİRİ KARŞI ŞERİDE SAVRULDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde, 43 PD 107 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 79 yaşındaki Ayşe Yalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada sürücülerden Osman Y., aynı araçtaki Ayşe Yalçın ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Hacer E. ve 13 yaşındaki Ahmet Burak E. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ayşe Yalçın’ın cansız bedeni incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.