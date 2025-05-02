Kütahya Simav merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.55 km derinliğindeki depreme ilişkin verileri AFAD açıkladı.
Saat 15.51'de meydana gelen depremin derinliği 12.55 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi saat 16.05'te de 3.2 büyüklüğünde deprem kaydetti.
Depremin derinliği 5.5 kilometre olarak açıklandı.
PEŞ PEŞE DEPREMLER SONRASI NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Yemişli-Simav’da yine 4’lük deprem oldu. Bugünlerde burada deprem sıklaştı. Bu bir deprem fırtınasına benzemiyor. Yöneticiler daha dikkatli olmalıdır. Çözüm deprem dirençli Simav olmalıdır. Bu mümkündür." dedi.