Yangın, saat 16.00 sıralarında Gediz ilçesine bağlı Tepepınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hamza Dayan’a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ahırdan yükselen dumanları görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incelemede, ahırda bulunan 76 yaşındaki Hamza Dayan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yangında ayrıca ahırdaki 5 küçükbaş hayvanın da öldüğü tespit edildi.
Dayan’ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.