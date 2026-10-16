Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, öğrenci servislerine yönelik denetimlerini sürdürürken 75. Yıl Mahallesi'nde skandal bir olayla karşılaştı. Ekipler, kontrol noktasında M.K. idaresindeki 43 S 0537 plakalı öğrenci servisine “dur” ihtarında bulundu.

ÖZEL ÖĞRENCİLERİ ARAÇTA BIRAKIP KAÇTI

İhtara uymayarak yoluna devam eden sürücü, polis ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark edince akılalmaz bir yola başvurdu. İçerisinde özel gereksinimli öğrencilerin bulunduğu öğrenci servisini yol ortasında bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı.

EHLİYETİNE EL KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalanan sürücü M.K.’nin yapılan kontrollerinde, daha önce alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu tespit edildi. Ehliyetsiz şekilde özel eğitim öğrencilerini taşıdığı belirlenen sürücünün sorumsuzluğu pes dedirtti.

SÜRÜCÜ VE ARAÇ SAHİBİNE REKOR CEZA

Polis ekipleri; "dur" ihtarına uymamak ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullanmak suçlarından sürücü M.K.'ye 400 bin lira, ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan ise araç sahibine 40 bin lira olmak üzere toplam 440 bin lira idari para cezası kesti.

Öğrenci servisi 2 ay süreyle trafikten menedilerek otoparka çekilirken, serviste mahsur kalan öğrenciler ise emniyet kontrolünde başka bir araçla güvenle okullarına ulaştırıldı.