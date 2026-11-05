Olay, 2 Kasım Pazartesi günü Umurbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Akif Türkmen, daha önce birlikte yaşadığı Şükriye G.’nin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından akşam saatlerinde kadının evinin yakınına gelerek beklemeye başladı. Türkmen, anne ve oğlunun evlerine girmeye çalıştığı sırada tabancayla ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Şükriye G. ve Fatih G.’nin ardından şüpheli olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve oğlu, Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şükriye G., buradaki müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Fatih G.’nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ VURDU Saldırının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Akif Türkmen’in Pınarbaşı köyüne gittiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin de desteğiyle köyde saklandığı yerde sıkıştırılan Türkmen, yakalanacağını anlayınca saldırıda kullandığı tabancayla başına ateş etti. Ağır yaralanan Türkmen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha sonra Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Türkmen, yoğun bakımda 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. ANNE OĞULUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR Silahlı saldırıda ağır yaralanan Şükriye G. ile oğlu Fatih G.’nin hayati tehlikeyi atlattığı, hastanedeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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