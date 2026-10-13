Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Fındıcak köyünde gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saman balyalarının bulunduğu alandan yükselen alevleri ve dumanı fark eden köylüler, durumu zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KÖYLÜLER VE İTFAİYE ZAMANLA YARIŞTI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman arazöz ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek etraftaki yapılara sıçrayan alevler Ali Girgin’e ait 4 samanlık ile Halil Uygun ve Ali Güngör’e ait 1’er samanlık ve 1 ahırı sardı.

Alevlerin ahırı kaplamasından hemen önce harekete geçen köy sakinleri, içeride bulunan hayvanları tahliye ederek olası bir facianın önüne geçti.

KONTROL ALTINA ALINDI, İNCELEME SÜRÜYOR

İtfaiye ve arazöz ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangında 6 samanlık ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.