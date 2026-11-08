İlk kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolu Bölcek Kavşağı’nda meydana geldi. İsmail Etem Ç. yönetimindeki 43 AS 713 plakalı hafif ticari araç, üç tekerlekli el arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen Tevfik Karayüz’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karayüz’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Karayüz’ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü İsmail Etem Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil dubalara ve polis aracına çarptı İlk kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda, 54 TN 102 plakalı otomobil önce tedbir amacıyla yerleştirilen dubalara, ardından park halindeki trafik ekip otosuna çarptı. O sırada ilk kazaya ilişkin tutanak hazırlayan polis ekipleri, üzerlerine gelen otomobili fark ederek son anda yaralanmaktan kurtuldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Her iki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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