A.U.B. idaresindeki otomobil, Tavşanlı-Emet kara yolundaki Derecikköy Kavşağı'nda R.K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler A.U.B. ve R.K. ile araçlarda bulunan H.Ç, M.Y, B.S.Y. ve Ayşe Bozkurt (54), sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE KURTARILAMADI
Yaralılardan Ayşe Bozkurt, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.