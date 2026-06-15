Kütahya'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Kütahya-Eskişehir kara yolu köprülü kavşağında saat 03.00 sıralarında gerçekleşen olayda, Azerbaycan uyruklu K.H. yönetimindeki 43 SR 407 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savruldu.

YARALILAR SIKIŞTIKLARI YERDEN ÇIKARILDI

Savrulan otomobil, yol ortasındaki refüjde yer alan ağacı devirip ardından aydınlatma direğine çarparak takla attı. Ters dönen araçta bulunan sürücü K.H. ile yolcular S.K., M.M. ve Azerbaycan uyruklu T.M.Y. yaralandı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve OEDAŞ ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan 4 kişi, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık birimlerine teslim edildi.

YARALI YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi ile Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza haberini alarak olay yerine gelen bazı yaralı yakınları fenalık geçirdi. Kazanın ardından hurdaya dönen otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka götürülürken, polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.