Kaza, Kütahya-Tavşanlı kara yolunun 15’inci kilometresinde, bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana geldi.
H.K. yönetimindeki 43 HF 676 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre ters yöndeki emniyet şeridinde ilerleyen Mehmet Umut Sökmen’in kullandığı 43 AHF 335 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
23 YAŞINDAKİ SÖKMEN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Mehmet Umut Sökmen’in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sökmen’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazaya karışan minibüsün sürücüsü H.K., olayın ardından verdiği ilk bilgide motosikletin ters yönden geldiğini öne sürdü.
H.K., “Ben güzergahımda devam ederken, motor karşı yönden geliyordu ters istikametten, birden önüme kırdı” dedi.
Minibüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.