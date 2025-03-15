Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 1,5 dekar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre Hisarcık ilçesi Şeyhler köyü Bozkaya mevkisindeki ormanda, henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerinee ekipler yönlendirildi.
Hisarcık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin iki arazözle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında yaklaşık 1,5 dekar alan zarar gördü.
Yangınla ilişkin soruşturma başlatıldı.