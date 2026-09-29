Kütahya'nın Fuatpaşa Mahallesi’nde bulunan Galericiler Sitesi’nde öğle saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

ÇATIDAN YÜKSELEN DUMANLAR PANİK YARATTI

Sitede faaliyet gösteren bir oto galerinin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Çatıdan kısa sürede yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevre esnafı ile vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İTFAİYE BÜYÜMEDEN SÖNDÜRDÜ

Olay yerine kısa sürede ulaşan Kütahya Belediyesi İtfaiye ekipleri, çatıdaki alevlere merdivenli araçlarla müdahale etti. Ekiplerin zamanında ve etkili çalışması sayesinde yangın sitedeki diğer iş yerlerine ve araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı olayda, yangının sıçradığı ve etkilendiği 2 ayrı oto galeri işletmesinde maddi hasar oluştu.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.