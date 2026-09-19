Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu üzerindeki Sporkent Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre S.B. yönetimindeki 45 AJF 631 plakalı otomobil, çevre yolundan karşıya geçmeye çalışan Z.D. ve E.A.’ya çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.