İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya'da Cuma günü meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğünde iki deprem endişelere neden olmuştu.
İstanbul'da artçılar azalırken; Kütahya'da bu sabah saatlerinde büyüklükleri 3.0 olan 2 deprem daha meydana geldi.
Simav'da meydana gelen depremlerin ilki saat 08:00'de diğeri ise 08:38'de kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 27, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/IOqxx4uJP7
27.04.2025, 08:38:54 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 6.2 km#Kandilli