İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya'da Cuma günü meydana gelen 4,5 ve 4,6 büyüklüğünde iki deprem endişelere neden olmuştu.

İstanbul'da artçılar azalırken; Kütahya'da bu sabah saatlerinde büyüklükleri 3.0 olan 2 deprem daha meydana geldi.

Simav'da meydana gelen depremlerin ilki saat 08:00'de diğeri ise 08:38'de kaydedildi. 