Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve "Trafiğin ablası" lakabıyla tanınan kıdemli polis memuru Yasemin Bodur Karasu'nun, beylik silahıyla hayatına son verdiği bildirildi. Emniyet Teşkilatı Vazife Malülü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karasu'nun uzun yıllardır görev yaptığı Kütahya'da intihar ettiğini duyurdu. Açıklamada, Karasu'nun cenaze töreninin 6 Ekim Salı günü İzmir Karabağlar Yeşilyurt Kavaklıpınar (Üzümcü) Camii'nde öğle namazının ardından kılınacağı belirtildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.