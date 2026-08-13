Kütahya’da Yunus Emre Mahallesi Aşiyan Sokak’taki bir sitede dehşete düşüren bir "çöp ev" manzarası ortaya çıktı. Sitede bulunan apartman dairelerinden birinde yalnız yaşayan emekli Prof. Dr. Şerife D.’nin (72) evinden yayılan kötü kokular, komşularını canından bezdirdi. Mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER GÖZLERİNE İNANAMADI, İKİ DAİRE DE ÇÖP DOLU ÇIKTI

Savcılıktan alınan izinle Şerife D.'nin ikametgahına giren ekipler, içeride adım atacak yer olmayan çöp ve atık malzeme yığınlarıyla karşılaştı. Profesörün yalnızca yaşadığı dairenin değil, apartmandaki kendisine ait diğer bir dairenin de tamamen çöple dolu olduğu anlaşıldı. Evde bulunan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen Şerife D., sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Vefa Psikiyatri Merkezine kaldırıldı.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI EN AZ İKİ GÜN SÜRECEK

Polis ve zabıta ekiplerinin nezaretinde, Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı yaklaşık 10 personel, çöp dolu iki dairede temizlik ve tahliye çalışmalarına başladı. Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş, Şerife D.’nin eşinin 3 yıl önce vefat ettiğini ve o zamandan beri bu durumda olduğunu belirtti. Altıntaş, "Gerekli izinler alındı ve temizlik çalışmaları başladı. Dairelerin içindeki yığınlar nedeniyle temizlik çalışmalarının en az iki gün süreceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.