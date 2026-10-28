Kaza, Kütahya’nın Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Raylardan karşıya geçmeye çalışan erkek yayaya, İzmir-Eskişehir güzergâhında sefer yapan 32011 sefer sayılı yolcu treni çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının kimliği belirlenmeye çalışılıyor Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatılırken, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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