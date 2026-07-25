Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 19'uncu kilometresindeki Yenice Kavşağı yakınlarında meydana geldi. O.A. yönetimindeki otomobil, önünde giden E.A. (18) idaresindeki motosiklete çarptı. Savrulan otomobil ve motosiklet yaklaşık 7 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada, motosiklet sürücüsü E.A. ve arkasında bulunan M.Ş. (16) ile otomobil sürücüsü O.A., araçta bulunan M.E.A. (9) ve R.A. (53) yaralandı. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü E.A.’nın ağır yaralandığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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