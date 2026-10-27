Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya, Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir'de operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 79 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle Kütahya Adliyesi'ne getirildi.

İKİ AYRI YASA DIŞI BAHİS YAPILANMASI

Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis oynattıkları, oynanmasına aracılık ettikleri ve bu faaliyetleri teşvik ettikleri öne sürülen toplam 85 şüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içinde organize hareket ettikleri belirlendi. Şüphelilerden 2'sinin örgüt elebaşı, 13'ünün örgüt yöneticisi, 18'inin örgüt üyesi olduğu, 52 kişinin ise banka hesaplarını bu faaliyetlerde kullandırdığı tespit edildi.

14,9 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında toplam 14 milyar 928 milyon 530 bin liralık işlem hacmi oluştuğu belirlendi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu.

Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin farklı suçlardan cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.