Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 02.45’te Kütahya’nın Simav ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11.82 kilometre derinlikte meydana gelen deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLERİ PAYDAŞIYOR
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye çapında gerçekleşen yer performanslarını anbean kaydedilerek kamuoyuna duyuruyor.
Özellikle İstanbul, Elazığ, Muğla, Düzce, Tokat, Kocaeli, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Erzincan, Denizli, Balıkesir, Tunceli, Sakarya, Kütahya, Erzurum, Aydın ve Çanakkale gibi faylar üzerinde bulunan şehirlerde yaşananlar, kişinin yaşadığında yer alıyor.
Onun iki seçim resmi internet sitelerinde yayımlanan listelerde, kadınların bulunduğu bölgede hissedilen veya hissedilmeyen depremleri saniyeler içinde öğrenilebiliyor.
Güncel deprem bilgilerine ulaşmak için: