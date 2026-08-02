Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı'dan Kütahya istikametine seyreden Mustafa Eşen yönetimindeki 35 APV 346 plakalı otomobil ile Kayıköy Kavşağı'ndan Tavşanlı yönüne dönüş yapan Osman Yalçın idaresindeki 43 PD 107 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri savrularak karşı şeride geçti.

KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazada, 43 PD 107 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 79 yaşındaki Ayşe Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada sürücülerden Osman Yalçın ile aynı araçta bulunan 53 yaşındaki Ayşe Yalçın ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Hacer Eşen ile Ahmet Burak Eşen yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Ayşe Yalçın'ın cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.