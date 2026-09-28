Altıntaş-Dumlupınar çevre yolundaki kavşakta, Ç.Ö. (37) yönetimindeki 64 ABS 521 plakalı otomobil ile A.M.Y. (64) idaresindeki 43 KN 792 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, 43 KN 792 plakalı araçta bulunan Ayfer Yorulmaz (60) ve Seher Efe Koca (75) hayatını kaybetti.
Aynı araçta bulunan Ayşe Yücel (67), Ayşe (80) ve Ömriye Topsakal (50) ise yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Yorulmaz ve Koca'nın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.